За сутки COVID-19 заразились свыше 17 тысяч россиян, в Петербурге - 1019 новых случаев

За минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 17 611 жителей России, таким образом, на сегодняшний день заболевание официально было выявлено у 5 316 826 человек с начала пандемии, оповестили в оперативном штабе.

Тройка регионов, лидирующих по уровню распространения инфекции, выглядит следующим образом: Москва (8 305), Московская область (1 638), Петербург (1 019). За ними расположились Нижегородская область (249) и Бурятия (235).

Суточная статистика смертей от последствий COVID-19 пополнилась 450 случаями. Общее число жертв инфекции с начала пандемии в стране достигло 129 361 гражданина.