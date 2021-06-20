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12:08

Явлинский, Литвинович, Шлосберг: "Яблоко" определилось с кандидатами в Госдуму

фото ЗакС политика Явлинский, Литвинович, Шлосберг: "Яблоко" определилось с кандидатами в Госдуму

Столичное отделение "Яблока" определилось с кандидатами, которые бы представляли партию на выборах в Государственную думу: это председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский, экс-член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович и глава псковского отделения партии Льва Шлосберга, пишет Sota.Vision.

В списке также присутствуют бывший руководитель штаба Алексея Навального* в Москве Олег Степанов, являющийся фигурантом "санитарного дела", бывший фигурант "московского дела" Алексей Миняйло, правозащитница Алена Попова, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Кандидатуру экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, пребывающего в СИЗО Краснодара в рамках дела о "нежелательной организации" решили не выставлять, известила у себя в Telegram-канале экс-координатор ОР Татьяна Усманова.

"Андрей долго вел переговоры с „Яблоком" о своем выдвижении. Уже после его ареста в „Яблоке" начали говорить, что из СИЗО кандидата выдвинуть нельзя, потому что его документы должен заверить нотариус, а это сложно - что, конечно, полный бред, нотариус спокойно может попасть к арестованному. Нет ни одной технической помехи для выдвижения из-под стражи. Очевидно, это политическое решение", - констатировала Усманова.

*"Общественное движение Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

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