У Конституционного суда задержали активиста, пикетировавшего в поддержку политзаключенных

Петербургские правоохранители задержали местного жителя Алексея Ткачева, вышедшего с одиночным пикетом к зданию Конституционного суда, уведомляет "ОВД-Инфо".
Активист оказался в отделе полиции из-за отказа прекращать свой манифест. По словам очевидцев, в задержании молодого человека участвовали девять силовиков.
Ткачеву инкриминируют ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции). Данная статья предполагает либо штраф, либо административный арест до 15 суток.
Задержанный находится в ОП №1.