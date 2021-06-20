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17:25

Ярославское МВД хочет взыскать полмиллиона рублей с экс-главы местного штаба Навального*

фото ЗакС политика Ярославское МВД хочет взыскать полмиллиона рублей с экс-главы местного штаба Навального*

Управление МВД по Ярославской области обратилось сразу с двумя исками в суд, преследуя цель взыскать с бывшей главы местного штаба Навального* Елены Лекиашвили свыше 500 тысяч рублей за работу правоохранителей на акции протеста 23 января, передает "МБХ медиа".

Дату заседания пока не назначили. Лекиашвили признали ответчицей, так как ранее она уже привлекалась к ответственности за организацию митинга.

Один иск касается работы полиции на мероприятии, его сумма - 495 тысяч рублей; в другом центр хозяйственного и сервисного обеспечения местного УМВД требует взыскать с Лекиашвили затраты на работу одного сотрудника в день митинга и на бензин для 15 автомобилей.

На январский митинг в поддержку Алексея Навального, прошедший 23 числа, на улицы Ярославля вышло свыше 500 человек, не менее 15 из которых в итоге оказались в автозаках.

*"Общественное движение Штабы Навального" по решению суда признано экстремистской организацией, их деятельность запрещена.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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