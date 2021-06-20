Петербуржцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19 в "Европолисе" и "Охта Молле"

В двух крупных торговых комплексах Петербурга - "Европолисе" и "Охта Молле" - выстроились очереди из желающих привиться от коронавируса, делится 78.ru.

В точках вакцинации собрались как те, кто ещё не переболел, так и те, кто боится подхватить вирус повторно. Несмотря на жару, в очередях в обоих ТК стоят десятки людей.

Добавим, что темпы вакцинации в городе на Неве растут впервые с апреля. Ежедневно уколы с "антивирусными" препаратами делают свыше 8 тысяч людей.

Напомним также, что не так давно министр труда Антон Котяков дал добро на отстранение сотрудников от работы в случае, если они не прошли вакцинацию.