Портрет медика-супергероя украсил Литейный проспект ко Дню медицинского работника

На Литейном проспекте, рядом с Мариинской больницей, 20 июня появилось граффити с изображенным в образе супергероя медицинским работником. Помимо медицинского халата, маски, перчаток и стетоскопа, врач на рисунке также одета в красный плащ.

Изображение сопровождается надписью "пульс жизни" и "спасибо медикам". Гриффити появилось в День медицинского работника.

Ранее с профессиональным праздником петербургских медиков поздравили губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Градоначальник отметил, что многие работники сферы здравоохранения "встречают свой праздник на боевом посту – работают в "красных зонах" стационаров, оказывают помощь на дому амбулаторным больным". Беглов также подчеркнул, что ключевая задача правительства во время пандемии - обеспечение медиков всем необходимым. Макаров, в свою очередь, заявил, что "медицина – это больше чем профессия и призвание, медицина – это настоящая миссия". Он также выразил свою признательность за труд сотрудников медучреждений и поблагодарил их за самоотверженность и тяжелый каждодневный труд.

фото: Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.