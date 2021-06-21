Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор опубликовал памятку в связи с установившейся на большей части России жарой, в которой посоветовал в некоторых случаях сокращать рабочий день.

В Роспотребнадзоре пояснили, что жаркая погода "приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования". В службе посоветовали при температуре в рабочем помещении 28,5 градусов сокращать продолжительность рабочего дня на час, при температуре до 29 - на два часа, при температуре 30,5 - на четыре часа.

При работах на открытом воздухе, когда температура составляет 32,5 градуса и выше, периоды непрерывной работы должны составлять 15 - 20 минут с последующим отдыхом в охлаждаемых помещениях не менее 10 - 12 минут. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов для рабочих в специальной одежде для защиты от теплового излучения и 1,5 - 2 часа - для лиц без спецодежды.

В Роспотребнадзоре напомнили, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к экстремальным. Проводить работы при такой жаре не рекомендуется, следует изменить порядок рабочего дня, перенося работы на утреннее или вечернее время.

Тем временем в Петербурге все еще аномально жарко, в последние пару дней температура бьет рекорды. 21 июня ожидается до +34 градусов, к вечеру возможна гроза.