Пассажир упал на рельсы на "оранжевой" ветке метро в Петербурге

Движение поездов на "оранжевой" ветке метро в Петербурге приостанавливали утром 21 июня из-за падения на рельсы пассажира, сообщили представители метрополитена в Telegram.

О приостановке движения на участке от станции "Площадь Александра Невского - 2" до "Спасской" в канале сообщили в 8:37. Уже спустя пять минут после этого движение по линии начали восстанавливать.

В пресс-службе метро уточнили, что пассажир упал на станции "Лиговский проспект", передает "Фонтанка.ру". Мужчину вытащили на платформу, он избежал столкновения с поезда. На кадрах, опубликованных в группе "ДТП и ЧП" во "ВКонтакте" видно, что ему оказывают помощь.