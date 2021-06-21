Петербургское метро и наземный транспорт будут работать ночью во время матча Финляндии и Бельгии

Ввиду предстоящего футбольного поединка между сборными Финляндии и Бельгии в рамках Евро-2020, который состоится в понедельник, 21 июня, петербургское метро и часть наземного транспорта будут курсировать всю ночь.

В частности, в темное время суток продолжат работу автобусы №№ 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196 и 328.

Пролонгирован также график у троллейбусных маршрутов №19 и №48: они будут пребывать на линии до 02:15. На юго-западе болельщиков развезут троллейбусы №№60 и 46.

Напомним также, что автомобилисты не смогут попасть на Крестовский остров без специального пропуска.