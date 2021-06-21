Петербург третий день подряд обновляет суточный температурный рекорд

Пришедшая в Петербург аномальная жара не перестаёт удивлять синоптиков: как рассказал "Интерфаксу" главный "по погоде" в городе Александр Колёсов, температура бьёт рекорды уже третий день подряд.

Он уточнил, что на данный момент в Северной столице зафиксирована отметка +30,7 градусов по Цельсию. Максимум - плюс 30,4 градусов - температура поднималась лишь в 2006 году.

"В Санкт-Петербурге всего 10 часов утра, а уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Это уже третий рекорд подряд. Завтра тоже готовимся к рекорду", - поделился Колёсов.

Аномальная жара накрыла город на Неве в минувшую субботу, 19 июня. По прогнозам, подобная погода сохранится до конца текущей недели.

Напомним, МЧС предупреждала о возможных грозах, которые придут в Петербург сегодня, 21 июня.