Комздрав проверяет сведения о пациентах с COVID-19, размещенных на полу больницы в Петербурге

Комитет по здравоохранению начал проверку в связи с видео, на котором видно, как пациенты больницы лежат на полу в коридоре, сообщил главный редактор "Эха Москвы в Петербурге" Валерий Нечай.

Накануне в группе "ДТП и ЧП" появилось видео, записанное, по словам автора, в отделении для приема пациентов с коронавирусом в городской больнице №15 рано утром 20 июня. На кадрах видно, что пациентов размещают на матрасах на полу в коридоре стационарах, поскольку скамейки и каталки уже заняты.

"В комитете по здравоохранению "Эху" только что сказали, что начали проверку в связи с видеокадрами больных, лежащих на полу в коридоре больницы 15", - написал Нечай.

В Петербурге, как и по России, значительно растет заболеваемость коронавирусом, в последние два дня оперштаб отчитывается о более чем тысячи заболевших петербуржев за сутки. Пару недель в июне Смольный не публиковал информационные бюллетени по ситуации с госпитализациями, ограничиваясь лишь справками о ходе вакцинации. Позже комздрав отчитался, что ежедневно в Петербурге госпитализируют примерно 850 пациентов с COVID-19.

Ответственный за борьбу с эпидемией вице-губернатор Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц.