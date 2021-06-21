"Все жители в шоке": В доме в переулке Пирогова в аномальную жару включили отопление

Жителей дома в переулке Пирогова, 6, коммунальщики "порадовали" включением отопления в 30-градусную жару: решение объяснили необходимостью плановой промывки труб, делится "Фонтанка".

"Это не только в нашем подъезде, а во всем доме, все жители в шоке. Мы обрываем телефоны ЖКС", - поделился переживаниями один из "пострадавших".

В аварийно-диспетчерской службе ООО "Жилкомсервис-2 по Адмиралтейскому району" уведомили СМИ о проводимых по графику работах.

"Это промывка, согласно графику. Я все понимаю, но ничего с этим сделать не могу. Жалобу передам специалисту", - известила представитель сервиса.

По плану, промывка должна завершиться до 15:00.

Добавим, что не так давно с подобной проблемой столкнулись и другие петербуржцы: в жару жителям дома на Кубинской также включили отопление.