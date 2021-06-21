Партия роста поддержит выдвижение коммунистки Ивановой в ЗакС по пятому округу

Партия роста решила не выдвигать кандидата в депутаты Заксобрания по одномандатному округу №5, сообщила лидер фракции Оксана Дмитриева.

Вместо этого партия намерена поддержать кандидатуру действующего депутата ЗакСа от КПРФ в этом округе Ирину Иванову. Дмитриева заявила, что Иванову "отличает высокий профессионализм, работоспособность и активность в отстаивании своей позиции", и фракция сотрудничала с ней по многим вопросам, особенно - в области поддержки малого и среднего бизнеса.

"Такие депутаты должны быть в Законодательном собрании, и мы желаем Ирине Ивановой победы на выборах!", - заявила Дмитриева.

В разговоре с ЗАКС.Ру Иванова отметила, ей бы хотелось, чтобы другие партии тоже поддержали ее выдвижение по округу №5, но она не знает, кто именно. Она сообщила, что ни с кем переговоров на этот счет не идет.

Напомним, сама Дмитриева намерена баллотироваться по своему округу в Госдуму, также она возглавит список партии на выборах в ЗакС. Вторым номером станет депутат Сергей Трохманенко, еще один партиец, Вадим Суходольский, планирует выдвигаться по второму округу.

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