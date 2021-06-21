18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:06

Партия роста поддержит выдвижение коммунистки Ивановой в ЗакС по пятому округу

фото ЗакС политика Партия роста поддержит выдвижение коммунистки Ивановой в ЗакС по пятому округу

Партия роста решила не выдвигать кандидата в депутаты Заксобрания по одномандатному округу №5, сообщила лидер фракции Оксана Дмитриева.

Вместо этого партия намерена поддержать кандидатуру действующего депутата ЗакСа от КПРФ в этом округе Ирину Иванову. Дмитриева заявила, что Иванову "отличает высокий профессионализм, работоспособность и активность в отстаивании своей позиции", и фракция сотрудничала с ней по многим вопросам, особенно - в области поддержки малого и среднего бизнеса.

"Такие депутаты должны быть в Законодательном собрании, и мы желаем Ирине Ивановой победы на выборах!", - заявила Дмитриева.

В разговоре с ЗАКС.Ру Иванова отметила, ей бы хотелось, чтобы другие партии тоже поддержали ее выдвижение по округу №5, но она не знает, кто именно. Она сообщила, что ни с кем переговоров на этот счет не идет. 

Напомним, сама Дмитриева намерена баллотироваться по своему округу в Госдуму, также она возглавит список партии на выборах в ЗакС. Вторым номером станет депутат Сергей Трохманенко, еще один партиец, Вадим Суходольский, планирует выдвигаться по второму округу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:58 Геннадий Зюганов о новостях о переходе в Совфед: Не занимайтесь глупостями, мы на выборы идем

13:47 Песков объяснил отсутствие Медведева и Собянина в топ-5 федерального списка "ЕдРа"

12:57 Экс-мундеп МО "Финляндский округ" Уткина намерена идти в ЗакС по 7 округу

20 июня, 18:51 Кандидат в депутаты ЗакСа Рина Мацапулина открыла свой предвыборный штаб

19 июня, 17:40 Избирательные округа ЗакСа развели по ТИКам

19 июня, 17:19 На съезде ЕдРа объявили кандидатуры петербургских одномандатников на выборы в Госдуму

19 июня, 17:03 Директор Эрмитажа возглавил петербургский список ЕР в Госдуму

19 июня, 15:35 Путин предложил кандидатуры Шойгу и Лаврова для топ-5 списка ЕдРа

19 июня, 13:30 ЛДПР выдвинула Дегтярева на выборы губернатора в Хабаровском крае

18 июня, 20:12 Яшин о деле Резника: В понимании АП, он перешел все возможные красные черты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:58 Геннадий Зюганов о новостях о переходе в Совфед: Не занимайтесь глупостями, мы на выборы идем

15:55 "Сейчас в коридорах на полу никто не лежит": В комздраве рассказали о ситуации в больнице №15

15:25 Ушёл из жизни петербургский спортивный журналист Александр Кузьмин

15:10 Обвиняемого в госизмене россиянина Петрушина оставили в СИЗО до середины сентября

14:44 Глава Минздрава призывает усилить "антиковидные" меры в Петербурге и Ленобласти

14:05 "Никаких туристов, никаких горожан": На "Алые паруса" пустят только выпускников

13:47 Песков объяснил отсутствие Медведева и Собянина в топ-5 федерального списка "ЕдРа"

13:40 Количество россиян, считающих Путина "выдающейся личностью", резко сократилось

13:23 Муниципал: МО "Усть-Ижора" закупит сто значков-копий ордена Александра Невского

13:06 Партия роста поддержит выдвижение коммунистки Ивановой в ЗакС по пятому округу

13:05 "Все жители в шоке": В доме в переулке Пирогова в аномальную жару включили отопление

12:57 Экс-мундеп МО "Финляндский округ" Уткина намерена идти в ЗакС по 7 округу

12:45 В КПРФ назвали провокацией сообщения о скором уходе Геннадия Зюганова

12:30 Комитет по транспорту Петербурга пообещал передавать всех безмасочников полиции

12:20 В ЗакСе согласились увеличить резервный фонд Петербурга

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru