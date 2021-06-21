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Муниципал

13:23

МО "Усть-Ижора" закупит сто значков-копий ордена Александра Невского

фото ЗакС политика МО "Усть-Ижора" закупит сто значков-копий ордена Александра Невского

Администрация муниципального образования "Усть-Ижора" 18 июня на сайте госзакупок разместила извещение о проведении электронного аукциона на поставку ста нагрудных значков к 800-летию со дня рождения Александра Невского. На сувенирную продукцию местная администрация готова выделить 49 тысяч рублей

В качестве образца муниципалы выбрали советский Орден Александра Невского, но от серпа и молота решили отказаться. 

"Вместо изображения "серп и молот" – цифрами "800", — говорится в техническом задании закупки. Оригинальный орден изготавливался из серебра. Значок планируют отлить из латуни.

Сотрудник местной администрации рассказал ЗАКС.Ру, что значки предназначаются для жителей поселка. Правда, на каком именно мероприятии их будут вручать, в "Усть-Ижоре" уточнить не смогли. 

В 2021 году в России отмечается 800 годовщина со дня рождения великого князя и святого Александра Невского. Праздновать круглую дату планируют с концертом на Дворцовой площади и световым шоу. 

Константин Леньков

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