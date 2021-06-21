Количество россиян, считающих Путина "выдающейся личностью", резко сократилось

За последние четрые года всё меньше россиян стали считать Владимира Путина "самой выдающейся личностью", сейчас так думают лишь 15% респондентов, опрошенных социологами "Левада-центра"*.

Четыре года назад доля подобных граждан составляла 34%.

В итоге Путин уступил таким "выдающимся" личностям, как Петр I (19%), Александр Пушкин (23%), Владимир Ленин (30%) и Иосиф Сталин (39%). Последний стабильно держит первенство с 2012 года.

Рейтинг же Путина в изыскании оказался самым маленьким за всё время его президентства – до такого "скромного" показателя он снижался лишь 2003 году (21%).

"Последний опрос фиксирует явные признаки деградации этого смыслового поля: общее число упоминаний [Путина] сократилось с 2008 года в 1.6 раза. Возможно, это следствие усиливающейся цензуры и насильственного насаждения "традиционных ценностей", в действительности мало значимых для общества, но возможно и реакция примитивизации массового сознания, характерная для всех авторитарных режимов, подавления имманентных механизмов инноваций", - представил свою позицию глава "Левада-центра" Лев Гудков.

*"Левада-центр" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов