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13:40

Количество россиян, считающих Путина "выдающейся личностью", резко сократилось

фото ЗакС политика Количество россиян, считающих Путина "выдающейся личностью", резко сократилось

За последние четрые года всё меньше россиян стали считать Владимира Путина "самой выдающейся личностью", сейчас так думают лишь 15% респондентов, опрошенных социологами "Левада-центра"*.

Четыре года назад доля подобных граждан составляла 34%.

В итоге Путин уступил таким "выдающимся" личностям, как Петр I (19%), Александр Пушкин (23%), Владимир Ленин (30%) и Иосиф Сталин (39%). Последний стабильно держит первенство с 2012 года.

Рейтинг же Путина в изыскании оказался самым маленьким за всё время его президентства – до такого "скромного" показателя он снижался лишь 2003 году (21%).

"Последний опрос фиксирует явные признаки деградации этого смыслового поля: общее число упоминаний [Путина] сократилось с 2008 года в 1.6 раза. Возможно, это следствие усиливающейся цензуры и насильственного насаждения "традиционных ценностей", в действительности мало значимых для общества, но возможно и реакция примитивизации массового сознания, характерная для всех авторитарных режимов, подавления имманентных механизмов инноваций", - представил свою позицию глава "Левада-центра" Лев Гудков.

*"Левада-центр" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

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