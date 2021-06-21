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14:05

"Никаких туристов, никаких горожан": На "Алые паруса" пустят только выпускников

фото ЗакС политика "Никаких туристов, никаких горожан": На "Алые паруса" пустят только выпускников

В преддверии ежегодного праздника выпускников петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к местным жителям с просьбой не приходить на мероприятие: в событии смогут принять участие только приглашенные горожане и только выпускники.

"Сегодня, в условиях роста заболеваемости COVID-19 и низкого уровня вакцинированности населения, такое скопление публики чревато непредсказуемыми последствиями для выпускников", - цитирует переживания Беглова пресс-служба Смольного.

По словам губернатора, город пошел на встречу родителям, просившим не отменять столь значимый для их детей праздник, поэтому администрация и Роспотребнадзор договорились пускать на него только школьных выпускников, гимназий, лицеев и колледжей.

Всем сторонним жителям и туристам в ночь с 25 на 26 июня доступ на набережные и на крыши зданий в районе проведения "Алых парусов" будет закрыт. Равнозначно запретят и передвижение судов в акватории Невы.

"Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем, - пообещал городской глава.


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