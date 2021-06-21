Глава Минздрава призывает усилить "антиковидные" меры в Петербурге и Ленобласти

Руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко полагает, что в крупных российских городах и ряде регионов следует существенно усилить принятые "антиковидные" меры ввиду значительного ухудшения эпидемической обстановки.

"Мегаполисы, крупные города, как их называют, миллионники, это на сегодняшний день те субъекты РФ, где требуется наибольшее внимание. Это, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская область, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения, требуют повышенных мер безопасности", - констатировал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что 19 июля Смольный ужесточил действующие в городе "антивирусные" меры, ограничив, среди прочего, вместимость фон-зон Евро-2020, а также запретив работу аквапарков и аттракционов. Ожидается, что госслужащим предпишут проходить обязательную вакцинацию.

В то же время в городе в последнее время установилась аномально жаркая погода, вынуждающая петербуржцев спасаться от неё на пляжах Финского залива: на выходных СМИ сообщали о переполненных электричках, в которых граждане не только дрались за места, но также пренебрегали масочным режимом.

Невзирая на ухудшения эпидобстановки, в Смольном всё же решили провести праздник выпускников "Алые паруса".