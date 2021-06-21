Обвиняемого в госизмене россиянина Петрушина оставили в СИЗО до середины сентября

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста россиянина Евгения Петрушина по делу о госизмене, передает РАПСИ.

Изначально Петрушина арестовал Ленинский суд Севастополя в середине апреля. Затем его перевели в Москву, где суд продил срок меры пресечения. Под стражей россиянин проведет еще три месяца - до 20 сентября.

Петрушина обвиняют в нарушении ст. 275 УК РФ (государственная измена). Такие дела имеют гриф "секретно", их фабула, как правило, не разглашается. "Говорит Москва" со ссылкой на ФСБ пишет, что россиянина подозревают в том, что он собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота украинской разведке. Отмечается, что эта утечка могла нанести ущерб обороноспособности России. Петрушину грозит от 12 до 20 лет колонии.