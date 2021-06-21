В Петербурге развернут более 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19 к концу недели

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что к концу недели в городе будет развернуто более 10 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусом.

Беглов напомнил, что под прием ковидных больных уже перепрофилированы Мариинская больница и больница № 33 в Колпино. На этой неделе принимать пациентов с COVID-19 начнут многопрофильная больница № 2 и новый корпус больницы Святителя Луки, готовятся к приему пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо". Также поэтапно будут подключать федеральные медицинские учреждения.

Беглов заявил, что в минувшую пятницу, 18 июня, прививку сделали "восемь с лишним тысяч человек".

"Этот показатель необходимо довести минимум до двадцати тысяч в день", - сказал Беглов.

По его словам, если каждый привитый гражданин приведет одного непривитого в пункт вакцинации, тогда Петербург "пройдет непростой период с минимальными потерями".

Кроме того, Беглов пообещал, что власти до 15 августа обеспечат вакцинацию 65% государственных служащих.

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