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17:34

ОМ: Явлинский впервые может уступить лидерство в списке на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика ОМ: Явлинский впервые может уступить лидерство в списке на выборах в Госдуму

"Яблоко" подумывает отказаться от собственных устоев и уступить лидерство Григория Явлинского в списках на выборах в Государственную думу другому партийцу, поделились с "Открытыми медиа" осведомлённые источники. 

В числе "преемников" Явлинского - бывший глава ФАС Игорь Артемьев, и также нынешний председатель партии Николай Рыбаков.

В случае с выдвижением Артемьева, являющегося помощником главы кабмина Михаила Мишустина, ему придётся отказаться от работы в правительстве ради возможности занять кресло депутата. В думских выборах он уже принимал участие, выдвигаясь от "Яблока" в 1999 году.

В разговоре с ОМ Рыбаков не исключил, что может стать первым в списке.

"Я считаю, что любой из четырех председателей партии может претендовать на то, что возглавлять список партии на выборах. Решение мы будем принимать на съезде исходя из того, что наша задача сформировать список таким образом, чтобы собрать как можно больше сторонников и пройти в Думу", - уведомил журналистов "Открытых медиа" Рыбаков.

Артемьев, в свою очередь, пока никак не прокомментировал данную информацию.


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