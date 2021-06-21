В Петербурге у станции "Ручьи" прорвало цистерну с опасным химикатом

Работники экстренных спецслужб и профильных природоохранных ведомств выехали к станции "Ручьи" в Калининском районе Петербурга: по предварительным сведениям, произошла разгерметизация цистерны с опасным химикатом, пишет "Фонтанка".

Происшествие случилось на четвёртых путях железнодорожной станции. Эксперты изучают цистерну товарного состава на предмет утечки аммиака.

К месту ЧП подогнали пожарный поезд, приехали сотрудники "Экоспаса", городского комитета по природопользованию, а также "ПетербургГаза".

Обновлено 18:20 "Угрозы экологии нет": природоохранным ведомствам, сообщает "Фонтанка", удалось локализовать утечку аммиака на станции "Ручьи".