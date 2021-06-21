Генпрокуратура признала нежелательной организацией Бард-колледж, который сотрудничает с СПбГУ

Генпрокуратура признала деятельность образовательной неправительственной организации Бард-колледж (Bard College, США) нежелательной на территории России, сообщается в официальном Telegram-канале.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре.

Материалы направлены в Минюст, после этого организацию внесут в перечень нежелательных.

Бард-колледж – это престижный частный гуманитарный университет свободных искусств и наук в городе Аннандейл-на-Гудзоне, США. Этот вуз – парнер факультета свободных искусств и наук СПбГУ, который планировалось реорганизовать в Университет свободных искусств и наук. Новый университет, по плану, должен стать самостоятельным юридическим лицо, и его возглавит председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, который сейчас занимает должность декана факультета.

В апреле Координационный совет НКО РФ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить реорганизацию факультета. По версии представителей совета, создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В том числе в обращении указывалось на связь факультета с Бард-колледжем, и что последний получал средства от признанного нежелательным в РФ фонда "Открытое общество".

Заместитель ректора СПбГУ по правовым вопросам Юрий Пенов тогда заявлял, что руководство вуза послало в Бард-колледж запрос о том, используются ли пожертвования нежелательных в РФ организаций и действительно ли колледж получал средства от "Открытого общества" для развития программ СПбГУ по направлению "Искусства и гуманитарные науки". В СПбГУ заявляли, что не сотрудничают с этими НКО, а история партнерства с Бард-колледжем "уходит корнями в конец прошлого века, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между организациями".