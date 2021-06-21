Экс-депутат МО "Горелово" Лебедева обжалует лишение мандата через суд

Красносельский районный суд Петербурга 21 июня зарегистрировал административный иск бывшего депутата МО "Горелово" Юлии Лебедевой к губернатору Александру Беглову и муниципальному совету о признании незаконным решения о досрочном прекращении ее полномочий.

- Надо было собрать все в одни руки, изучить информацию, судебную практику. И вот буквально сегодня утром я сдала административный иск в Красносельский суд, - рассказала Лебедева в разговоре с ЗАКС.Ру.

Сама Лебедева не уверена, что суд встанет на ее сторону. Ни одному депутату, которого так же лишили мандата по обращению губернатора, еще не удалось вернуть полномочия через суд. Например, до этого вернуть мандаты через суд пытались депутаты Светлана Уткина (МО "Финляндский округ") и Анна Каруличева (МО "Нарвский округ").

- Я не совсем знаю, какую они вырабатывали правовую позицию. У меня было много нарушений процедурных. Еще я основываюсь на судебной практике, которая сформировалась. Все-таки должен быть дифференцированный подход. Посмотрим, - сказала Лебедева.

Сейчас Лебедева продолжает работу с жителями округа. Она создала инициативную группу, которая занимается работой над решением проблем жителей, но уже без депутатского мандата. Как отметила Лебедева, помогать в округе стало сложнее, но это все равно возможно.

Напомним, муниципальный совет МО "Горелово" в мае 2021 года принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Юлии Лебедевой. Поводом стало обращение губернатора, в котором сообщалось о якобы найденных ошибках в декларациях Лебедевой: не указанной в пользовании квартире ее супруга, в которой семья уже много лет не живет, и не указанном доходе, якобы полученном от договора страхования, который появился из-за банковской ошибки.

Константин Леньков

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