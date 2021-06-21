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19:58

ЕС "заморозил" активы миллиардера Гуцериева за поддержку режима Лукашенко

фото ЗакС политика ЕС "заморозил" активы миллиардера Гуцериева за поддержку режима Лукашенко

Начальник "Сафмара", миллиардер Михаил Гуцериев оказался в новом санкционном списке Евросоюза, введённый в отношении руководства Белоруссии. Перечень доступен в официальном журнале ЕС.

Всего в документе - 78 имён, чьи активы будут заморожены на территории стран ЕС. В нём Гуцериева называют "давним другом Лукашенко", который смог "накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии".

Также в Евросоюзе считают, что бизнесмен якобы владеет резиденцией в бывшей советской республике, которая де факто принадлежит Лукашенко.

Кроме того, Гуцериев владеет компанией "Славкалий", возводящей Нежинский горно-обогатительный комбинат по производству хлористого калия на базе Старобинского месторождения калийных солей под Любанью: в строительство инвестировано не менее 2 млрд рублей.

Добавим, в списке Forbes Гуцериев занимает 60-место среди самых богатых людей РФ.

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