"Проект очень нужен": В Московском районе Петербурга появится новая школа

В ходе прошедшего сегодня, 21 июня, совещания правительства Петербурга в Смольном губернатор Александр Беглов сообщил об урегулировании вопроса с предоставлением инвестору участка в Московском районе под строительство новой школы. Учебное заведение сможет принять 1375 детей.

"Этот проект очень нужен. Московский район сейчас активно застраивается, среди новоселов много молодых семей с детьми. Необходимо активнее создавать социальную инфраструктуру, особенно в новостройках – это один из приоритетов городского правительства. Мы наращиваем темпы строительства инфраструктуры и ликвидируем отставание, но надо выходить на следующий уровень и вести такое строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно", - цитирует Беглова "Петербургский дневник".

На совещании также подписали соглашение о проведении аукциона на аренду участка в Приморском районе на Ново-Никитинской улице: там в ближайшее время должна появиться станция автосервиса.

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