Смольный призывает автоволонтёров помочь врачам добираться до амбулаторных пациентов с COVID-19

Смольный решил возобновить благотворительный проект "Подвези врача": ввиду ухудшения эпидемической обстановки в Петербурге медики стали в пять раз чаще получать вызовы амбулаторных больных на дом.

"Героям наших дней - медикам - вновь требуется помощь автоволонтеров. Во время зимнего подъема заболеваемости участники этого добровольческого проекта оказали им огромную помощь. За 3 месяца активной работы проекта автоволонтеры помогли врачам добраться на вызовы к 7294 пациентам. Сейчас к акции присоединяются новые участники", - обратился к петербуржцам городской глава Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день врачи принимают по 25-30 вызовов в день в отличие от "обыденных" 5-7. Наиболее напряженной называется ситуация в Пушкинском, Петродворцовом и Колпинском районах.

Акция "Подвези врача" стартовала в ходе второй волны пандемии COVID-19. В качестве участников выступали, в том числе, общественные организации "СПБ.АВТО" и "Чистые игры".

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