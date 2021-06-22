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9:27

В Смольном объяснили причины роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

фото ЗакС политика В Смольном объяснили причины роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, выступая в эфире телеканала "Санкт-Петербург", сообщил, что одной из причин появления третьей волны пандемии COVID-19 в Северной столице стал отказ молодежи от вакцинации.

Он уточнил, что более активно прививаются более возрастные категории граждан.

"И сейчас мы видим, что наиболее социально активные молодые жители подвержены не меньше заражению и заболеванию уже новым штаммом и из-за своей активности являются более активными разносчиками", - констатировал Лисовец.

Резюмируя, руководитель комздрава указал, что на сегодняшний день темпы госпитализации COVID-заболевших в разы выше, чем в первые две волны пандемии.

Накануне градоначальник Александр Беглов подчеркнул: чтобы "затормозить" рост заболеваемости, нужно ежедневно прививать не менее 20 тысяч горожан.


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