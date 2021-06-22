"Тотальный диктант" лишился президентского гранта: организаторы уверены в политизированности решения

Фонд президентских грантов не стал выделять организаторам "Тотального диктанта" грант на его проведение в 2022 году, уведомила у себя в Facebook директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Проект просил у фонда 25 млн рублей при дополнительном собственном финансировании в размере 97 млн рублей.

"Было это для нас неожиданным? Не очень. После диктанта этого года мы были готовы ко всему… Было ли это политическим решением? Я уверена, что да. За что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно", - поделилась мнением о ситуации Ребковец.

Она уточнила, что президентские гранты на проведение "Тотального диктанта" выделялись начиная с 2017 года, и фонд очень нуждался в этих деньгах.

"Поэтому все это нужно будет сокращать, искать необходимый минимум финансирования из других источников. Для команды 31 мая был последний рабочий день, кто-то продолжает работать в усеченном режиме", - заключила Ребковец, пообещав, что мероприятие пройдёт и в 2022 году.

Фото: Ольга Ребковец / Facebook