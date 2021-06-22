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10:56

Telegram-канал Навального под угрозой самоуничтожения

фото ЗакС политика Telegram-канал Навального под угрозой самоуничтожения

Telegram-канала политика Алексея Навального, пребывающего в колонии, может самоуничтожиться в ближайший месяц ввиду того, что в нём на протяжении уже длительного времени отсутствует какая-либо активность со стороны владельца.

На сегодняшний день подписчиками канала числятся свыше 278 тысяч человек.

Напомним, что суд отправил Навального в колонию 2 февраля по старому делу "Ив Роше". Он нерегулярно отмечался в полиции, находясь после отравления на реабилитации в Германии и тем самым, с точки зрения российского государства, неоднократно нарушил правила отбывания условного срока. В колонии он жаловался на условия содержания и на проблемы со здоровьем и в знак протеста голодал больше трех недель.

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