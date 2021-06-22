В России выявили еще 16,7 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге – 1065

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 16 715 случаев заражения инфекцией. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 546, а сумело поправиться 11 117 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6555 новых больных, в Петербурге – 1065 (на 19 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1871. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1872 человека и скончалось 82.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.