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11:41

КИО ищет социальные квартиры за 8,4 млн рублей

фото ЗакС политика КИО ищет социальные квартиры за 8,4 млн рублей

Комитет имущественных отношений объявил о закупке квартир для социальных нужд: за каждую он готов отдать 8,45 млн рублей, проинформировали в Смольном.

Городу необходимо жильё из двух комнат, адаптированное для инвалидов. За площадь от 50 до 65 м2 КИО собирается потратить лишь 8,45 млн рублей. Подобные варианты на рынке новостроек имеются, но их крайне мало.

Уточняется, что речь идёт о квартирах для инвалидов-колясочников. В техзадании к конкурсу указано, что входные и балконные двери должны быть оснащены специальными доводчиками, а пороги - съёмными пандусами. Ванная комната или совмещённый санузел должны не менее 2,2 х 2,2 м. Также жильное должно находиться в относительно новых домах - не старше 2010 года возведения.

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