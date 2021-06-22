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12:56

В Военно-медицинской академии им. Кирова скончался глава Морского собрания Петербурга

фото ЗакС политика В Военно-медицинской академии им. Кирова скончался глава Морского собрания Петербурга

В петербургской Военно-медицинской академии им. Кирова умер председатель Морского собрания города Николай Орлов, делится "Фонтанка".

По информации издания, в последнее время он страдал от инфекционной болезни. В Морском собрании гибель своего руководителя подтвердили, не уточнив подробностей.

Николай Орлов родился в 1954 году в Ростовской области, был выпускником Одесского мореходного училища. Нёс службу на подлодках Северного флота, окончил Военно-морскую академию им. адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и Академию государственной службы при президенте РФ.

В конце 1980-х проходил службу в Афганистане в статусе начальника квартирно-эксплуатационной службы. В 1993 году приступил к работе в аппарате полпреда президента РФ в Ленинградской области. В апреле 1995 года воссоздал Морское собрание Петербурга и стал его главой.

В 2001 году по инициативе Орлова была учреждена Межрегиональная ассоциация морских собраний России.

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