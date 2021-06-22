"Прямая линия" с Путиным пройдёт без зрителей в студии

Ежегодная "Прямая линия" с российским главой Владимиром Путины в этом году ввиду пандемии COVID-19 пройдёт без привычной "гражданской" аудитории: в студии с президентом будут только ведущие, известил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе журналистского брифинга.

"По понятным соображениям, студии в этом году не будет", - уведомил СМИ чиновник.

Упор в общении с президентом будет сделан на приложение для смартфонов, благодаря которому любой желающий сможет задать Путину вопрос.

Добавим, что вопросы граждан также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

"Прямая линия" состоится 30 июня.