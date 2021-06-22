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13:58

Новая школа на Крестовском острове примет первых учеников с 1 сентября

фото ЗакС политика Новая школа на Крестовском острове примет первых учеников с 1 сентября

Госстройнадзор Петербурга дал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы, находящейся на Крестовском острове, информирует пресс-служба ведомства.

К возведению здания учебного учреждения приступили в 2019 году. Объект включает в себя два корпуса, рассчитанных на 825 учащихся, из которых 300 - ученики начальной школы.

Заведение оборудовано двумя бассейнами, двумя спортзалами и кинозалом на 500 мест. Кроме того, учащиеся смогут посещать библиотеку с мультимедийным кабинетом и типографией.

Ожидается, что школа примет первых воспитанников 1 сентября.

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