В Петербурге превзойден очередной температурный рекорд

На протяжении четвертого дня подряд синоптики фиксируют в Петербурге очередной температурный рекорд. Впервые с 1917 года столбик термометра в день 22 июня разогрелся до 33,3 градусов тепла, тогда как 104 года назад максимальное значение составляло 32,5 градусов.

При этом, как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова, на улицах становится все жарче.

Накануне рекорд был установлен, когда воздух прогрелся до 30,7 градусов: так был превзойден показатель пятнадцатилетней давности. Жара, судя по прогнозам, не уйдет из мегаполиса до конца недели.