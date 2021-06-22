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14:51

Эсеры предлагают четырехкратно снизить НДС на социально значимые товары

фото ЗакС политика Эсеры предлагают четырехкратно снизить НДС на социально значимые товары

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, несмотря на окончание последней весенней сессии Госдумы VII созыва, выступил с социальной инициативой: радикально снизить цены на базовые товары из продвольственной корзины. Добиться такого уровня цен он предлагает путем снижения налогов: в частности, НДС на товары первой необходимости, в его представлении, должен быть снижен с 20% до 5%.

"В идеале необходимо снижать не только НДС, но и ограничивать для торговых сетей наценку на продукты, чтобы ключевые социально-значимые товары продавались с наценкой не выше 15%. Кроме того, необходимо ограничить тарифы за эквайринг – плату банкам за то, что покупатели могут расплачиваться безналом. В развитых странах тарифы на эквайринг не превышают 0,3%", - цитирует депутата его пресс-служба.

По его сведениям, российский эквайринг порой достигает 5%, что можно воспринимать, по мнению Миронова, как еще один налог. Лидер думской партии считает, что финансово-экономическому блоку и властям РФ в целом должно быть стыдно за то, что соотечественники тратят на продукты почти треть от своих доходов, тогда как в более успешных странах этот показатель не превышает 10%.

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