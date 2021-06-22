В Петербурге суд прекратил дело участника акции 21 апреля, отменив ему "протестный" штраф

Городской суд Петербурга отменил штраф в размере 15 тысяч рублей, ранее предписанный участнику протестной демонстрации 21 апреля Дмитрию Ельцову.

"Апология протеста" напоминает, что после задержания мужчину доставили в отдел полиции №43, к нему направилась адвокат Яна Неповиннова.

Уже в участке защитницу, заведомо сообщившую о том, что она идет к своему доверителю, и предъявившую ордер и адвокатское удостоверение, грубо вытолкали из отдела.

Данное обстоятельство зафиксировали уполномоченные представители Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

Неповиннова настаивала на возбуждении уголовного дела о превышении полномочий, однако процесс так и не получил движения.

Впрочем, петербургский горсуд штраф Ельцову всё же отменил, не узрев в его действиях состава правонарушения.