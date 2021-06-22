В Петербург на матч с Бельгией приехали почти 2,5 тысячи финских болельщиков

Практически 2,5 тысячи болельщиков сборной Финляндии посетили Петербург, чтобы посмотреть матч между своей страной и Бельгией, проинформировали в Северо-Западном таможенном управлении.

Больше всего туристов прибыли в Северную столицу через пропускные посты в Торфяновке и Брусничном Выборгской таможни. Всего инспекторы впустили 47 автобусов и 768 легковых автомобилей.

После того, как бельгийцы обыграли сборную Финляндии, скандинавские гости Петербурга начали постепенно покидать город. С 21 на 22 июня домой вернулись свыше 500 финских фанатов.

Жители скандинавской республики лидируют среди иностранцев по количеству паспортов болельщика. Они получили 10 400 Fan ID, позволяющих посетить матчи на стадионе "Газпром Арена". Порядка 3000 заявок на "футбольный пропуск" направили поляки.

Добавим, накануне сборная России "вылетела" из Евро-2020, проиграв Дании со счётом 1:4.