В Стрельне состоялся сход против создания скейт-площадки

Запланированное муниципалами благоустройство берега реки Ижорки на территории Стрельны встретило отпор со стороны активной части граждан, которые накануне вечером собрались на народный сход.

Собравшихся категорически не устраивает перспектива иметь под окнами скейт-площадку: они согласны только на зеленые насаждения. Между тем, ради скейтеров должны будут ликвидировать уже имеющиеся кустарники и деревья. Отмечается, что собрание протестующих посетил глава муниципалитета.

"Общественные слушания по проекту прошли с обычным формализмом, знали о них, судя по всему, немногие, и поучаствовавшие в процедуре 24 человека явно не представляли интересы жителей полутора сотен квартир ближайших к скверу домов. Проведённый поквартирный опрос показал, что 85% жителей заинтересованы исключительно в озеленении этого места и сохранении его природного вида", - рассказывают в сообществе "Красивый Петербург".

Главе округа, Валерию Беленкову, передали 176 подписей местных жителей против проекта благоустройства территории.