В петербургском метро составили протоколы на 12 безмасочников

Сотрудники транспортной полиции усилили контроль за тем, как петербуржцы соблюдают масочный режим в метро, причем как на входе, так и на самих станциях, оповестили в Смольном.

Так, за минувший день, 21 июня, работники подземки составили 12 административных протоколов за неимение либо отказ надевать СИЗ.

"На эскалаторах, в подземных вестибюлях и в вагонах постоянно транслируют сообщение о необходимости носить маски. На платформах за соблюдением масочного режима следят сотрудники группы быстрого реагирования Службы транспортной безопасности", - отчитались в пресс-службе городской администрации.

Ищут безмасочников и в наземном общественном транспорте: за неделю составлено уже 50 актов о несоблюдении введённых "антиковидных" предписаний.