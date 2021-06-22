В Москве задержаны уже несколько участников Pussy Riot

В полицейском отделе оказалась ещё одна участница творческого объединения Pussy Riot режиссёр Анна Кузьминых, уведомляет "Медиазона". Девушка пребывает в ОВД по району Красносельский.

Кузьминых рассказала, что правоохранители встретили её, когда она выходила после маникюра. Причину задержания ей не сообщили. "Сказали, проверят меня на причастность к преступлениям", - говорит девушка, отмечая, что не имеет представления о собственной причастности к каким-либо правонарушениям.

Минувшей ночью в отдел полиции попал участник Pussy Riot Александр Софеев и его друг фотограф Дмитрий Воронцов. Первому выписали протокол за распитие спиртных напитков на улице, при этом молодой человек уверяет, что бутылка вина находилась у него в рюкзаке.

Также сегодня силовики задержали муниципала и ещё одну участницу объединения Люсю Штейн. Она, напомним, является фигурантом "санитарного дела". Как пишут "Открытые медиа", ей вменяют неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП): статья предполагает до 15 суток административного ареста.

Обновлено в 17:47.

В числе задержанных оказались также участница Pussy Riot Мария Алехина и глава московского отделения "Другой России Эдуарда Лимонова" Ольга Шалина, обеих везут в ОВД "Кунцево", информируют "Открытые медиа".