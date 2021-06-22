Дрозденко поручил отправить на удалёнку всех областных чиновников, отказавшихся вакцинироваться

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому всем чиновникам региональной администрации, не желающим проходить вакцинацию от коронавируса, предписывается перейти на дистанционный формат работы.

Исключение могут составить лишь те сотрудники, которые предъявят справку о наличии антител к COVID-19 либо продемонстрируют документы о противопоказаниях к прививкам.

Кроме того, переход на удалёнку напрямую скажется на премии, которую получают чиновниками.

На прошлой неделе власти Ленобласти ввели обязательную вакцинацию работников сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования. Заметно ограничили также численность массовых мероприятий.

Добавим, что ранее Дрозденко обещал не принуждать жителей вверенного ему региона к обязательной вакцинации.