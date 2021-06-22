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18:03

Войтановский намерен судиться с советом МО "Лиговка-Ямская"

фото ЗакС политика Войтановский намерен судиться с советом МО "Лиговка-Ямская"

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал два административных иска бывшего главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского к муниципальному совету. Он намерен оспорить решения совета о его отстранении от должности главы муниципального образования. По мнению Войтановского, заседание 4 июня было проведено с нарушениями.  

- Не мог Ильин, мой заместитель, объявлять о заседании совета муниципальных депутатов. Он мог сделать это только в том случае, если бы я находился в отпуске, больнице и так далее…, - озвучил Войтановский свою позицию в беседе с ЗАКС.Ру. 

Он также считает, что у совета даже не было формальных причин, чтобы поднимать вопрос о досрочном прекращении полномочий главы МО. Заседание, которое прошло 4 июня, Войтановский называет недействительным. 

Временно исполняющий обязанности главы муниципального образования Сергей Ильин в свою очередь считает, что претензии Войтановского к законности решений не обоснованы, так как процедурных нарушений во время заседаний, по его мнению, допущено не было. 

Напомним, депутатам пришлось провести заседание в подъезде, где располагался муниципалитет, так как само помещение было закрыто якобы из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 

Семеро депутатов "Лиговки-Ямской" 4 июня единогласно проголосовали за отставку Войтановского. Формальным поводом для этого стали неудовлетворительные отчеты главы МО за 2019 и 2020 года. Сам Войтановский отмечает, что находится в должности лишь полтора года и не мог подать два отчета. Его заместитель и временно исполняющий обязанности главы муниципального образования Сергей Ильин считает, что отчета было два. Он также утверждает, что это якобы было задокументировано на заседаниях совета.  

На сайте "Лиговки-Ямской" опубликован видеоотчет главы муниципального о за 2020 год, он также был размещен в сокращенном виде в местной газете.  Кроме того,  в феврале 2020 года в разделе новостей на сайте муниципалитета под заголовком "Отчет главы муниципального образования за 2019 год" был опубликован "доклад" Вадима Войтановского о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга.

Константин Леньков

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