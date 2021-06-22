В Петербург прибыло 150 тысяч доз "Спутника V"

Крупная партия препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") приехала на баланс фармбазы Петербурга, оповестили в Смольном. Параллельно растёт интерес местных жителей к вакцинации: только за минувшие сутки первичный укол поставили свыше 9 тысяч человек.

"Всего в город поступило нарастающим итогом 952 тысячи комплектов доз вакцины, из них 27 тысяч - "ЭпиВакКорона", 17 тысяч - "КовиВак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак". На сегодняшний день запас вакцины всех наименований в городе составляет 150 тысяч комплектов доз", - отчитались в городской администрации.

Со старта прививочной кампании в Северной столице вакцинировались более 800 тысяч местных жителей, из них - 669 граждан уже полностью завершили двухнедельный курс.

Вчера, 21 июня, привились 9070 человек, во второй раз - 5109.

Для горожан доступны 134 пункта вакцинации на базе локальных медицинских учреждений - 107 городских, 6 федеральных, 21 частных.