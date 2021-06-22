Из-за вспышки коронавируса в Выборгский замок перестали пускать посетителей

Сотрудники Выборгского замка подхватили коронавирус, из-за чего музей приостановил свою работу до 7 июля, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на администрацию Ленобласти. Зампред правительства области Владимир Цой посетовал на то, что мера - вынужденная и что туристические объекты требуют, наоборот, максимального посещения.

По данным Цоя, за последнюю неделю билеты в замок купили 9 тысяч туристов, а в парк Монрепо на территории выборга - 12 тысяч человек.

По данным регионального правительства, около 40% сотрудников государственных музеев прошли процедуру вакцинации от коронавируса.