В МВД Петербурга начали свою прививочную кампанию

Руководитель петербургского управления МВД Роман Плугин рекомендовал личному составу в ближайшее время пройти вакцинацию от COVID-19. Как пишет "Фонтанка", сертификат о прививке якобы может пригодиться силовикам, желающим уйти в отпуск.

Глава городского главка, по информации "Фонтанки", якобы направил в отделения рекомендацию запрашивать у подчиненных при получении рапорта на отпуск справки о прививке от коронавируса, либо документы о противопоказаниях или тесты на наличие антител.

Кроме того, СМИ сообщает, что ввиду предстоящих сентябрьских выборов всему командному составу также может быть не велено брать отгулы на период с 15 августа по 23 сентября. Рядовым полицейским могут не согласовать отпуск с 13 по 23 сентября.

UPD 20:10 Как позже сообщили ЗАКС.Ру в главке полиции, указанная информация не соответствует действительности.