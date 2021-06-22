Разводиться или нет? На выборах в ЗакС не ожидается единых кандидатов от оппозиции

Партия роста в июне сделала несколько заявлений о намерении поддержать представителей других политических сил на выборах в Госдуму и парламент Петербурга. Решение не выставлять против них своих кандидатов принято в одностороннем порядке. Большинство прочих участников предвыборной гонки к подобным шагам не готовы. Некоторые говорят, что вопрос о сотрудничестве можно обсуждать только после регистрации кандидатов, другие - что принципиально не будут ни с кем взаимодействовать.

Лидер фракции Партия роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева 22 июня заявила о поддержке на выборах в Госдуму известной актрисы Елены Драпеко ("Справедливой России - За правду"). Отметив профессионализм и морально-нравственные качества звезды фильма "А зори здесь тихие", Дмитриева пообещала не выставлять против нее кандидата.

До того подобные заявления были сделаны в адрес действующих депутатов ЗакСа Ирины Ивановой (КПРФ) и Михаила Амосова (планирует выдвигаться от "Справедливой России - За правду"). Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в ходе парламентских заседаний несколько раз делился наблюдениями, что обоих парламентариев часто показывают по лояльному Смольному телеканалу "78". Позже и Иванова, и Амосов вошли в число немногочисленных депутатов, выступивших в поддержку этого канала, когда его съемочные группы перестали пускать в Мариинский дворец.

Дмитриева еще в начале июня в ходе пресс-конференции объяснила, что Партия роста поддержит своих единомышленников, которые представляют ценность для города. Она заверила, что решения принимаются в одностороннем порядке и не зависят от позиции руководства конкурирующих политических сил. Депутат при этом "подколола" свою бывшую партию "Справедливая Россия", заметив, что от инициированных эсерами переговоров по разведению округов не осталось ничего кроме "ведер крокодиловых слез".

В оппозиционной тусовке заявления Партии роста о точечной поддержке сильных кандидатов-демократов восприняли неоднозначно. С одной стороны, на практике удалось реализовать то, о чем другие только говорили - хоть частично, но снизить конкуренцию среди противников "Единой России". С другой - о жестах Дмитриевой и компании говорят как о части предвыборного пиара. Некоторые опрошенные ЗАКС.Ру оппозиционные политики подозревают, что у Партии роста просто нет сильных кандидатов, чтобы закрыть все округа. Звучат также традиционные намеки на связи партии с исполнительной властью.

- Партия роста оппозицией не является в нашем городе ни в каком смысле, - заявил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский. - Она почти во всем поддерживает губернатора Александра Беглова, не критикует его. Кого они выставляют, а кого не выставляют, мне совершенно неинтересно. Я бы лучше спросил у Партии роста, почему ни один из ее депутатов и тех, кто планирует баллотироваться, не подписал поручительство за Максима Резника.

Сам Вишневский надеется переизбираться в ЗакС и по спискам "Яблока" и по одномандатному округу № 2, где об участии в выборах заявили уже несколько независимых от "Единой России" кандидатов. По информации ЗАКС.Ру, в оппозиционных кругах шли переговоры о возможности поддержки Вишневского со стороны других сил, однако результата они не принесли. Также ничем завершилось обсуждение "Справедливой России" и КПРФ о возможности разведения нескольких округов. Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина сообщила ЗАКС.Ру, что продолжаются "определенные переговоры с "Яблоком". Однако подробности она пока уточнять не стала.

В "Яблоке" тем временем готовятся выставить своих кандидатов по максимально возможному числу одномандатных округов. Политический комитет партии решил, что конкретные переговоры о поддержке тех или иных политиков с демократическими взглядами возможны только после завершения этапа регистрации кандидатов.

- Мы решили обсуждать разведение округов после окончания регистрации, когда будет понятно, кто где участвует. Иначе может сложиться ситуация, когда или наших не зарегистрируют, или их. Получится, что кандидатов не будет никого, - объяснил Вишневский.

Возможность сотрудничества с другими партиями по отдельным округам Вишневский допускает.

-В этом и смысл решения политкомитета, - отметил парламентарий.

В коммунистической партии ЗАКС.РУ заявили, что на данный момент не рассматривают разведение округов с другими участниками выборов.

- Мы эту возможность обдумали и на данный момент пришли к выводу, что нужно выставлять кандидатов по всем округам, - сообщил руководитель горкома КПРФ Роман Кононенко.

Среди непарламентских партий о готовности к сотрудничеству на выборах в ЗакС заявили "Новые люди". Там отметили, что пока не вели ни с кем переговоров и только следят за процессом.

- Да, мы рассматриваем возможность помочь реальным и сильным претендентам победить кандидатов от "Единой России". Считаем, что петербуржцы в таком случае не должны распылять голоса, - поделилась руководительница отделения "Новых людей" в Петербурге Ксения Горячева.

Один из лидеров "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил ЗАКС.Ру, что допускает поддержку своей партией некоторых кандидатов от эсеров, "Родины" и даже КПРФ. Важно, чтобы представитель КПРФ не был лично связан с Геннадием Зюгановым, добавил Малинкович.

В "Родине" разделять округа ни с кем пока не готовы, рассказал ее координатор в Петербурге Андрей Петров. Партия намерена выставить своих представителей по всем избирательным территориям. Называть фамилии будущих кандидатов Петров не стал, пообещав сделать это после партийного съезда, который состоится 26 июня.

В Российской партии свободы и справедливости, которую в Петербурге представляет опальный депутат, экс-единоросс Андрей Анохин, основную ставку планируют сделать на кандидатов-списочников. Однако сотрудничать с другими партиями - особенно с парламентскими - там все равно не намерены.

- Я прекрасно понимаю, кто такие коммунисты, прекрасно понимаю, что такое "Справедливая Россия". Мы видели в Законодательном собрании, что такое ЛДПР. С Партией роста тоже все понятно. Я не вижу парламентские партии, которые не находятся не под влиянием Вячеслава Макарова, - заявил Анохин.

Он подчеркнул, что выступление против партий, связанных с Макаровым, - принципиальная позиция РПСС.

Сергей Еремеев

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