Гуцана не устроили темпы вакцинации в Архангельской области

Президентский полпред по Северо-Западному федеральному округу провел рабочую встречу с главой Архангельской области Александром Цыбульским, посвященную борьбе поморских функционеров с третьей волной пандемии коронавируса. Как сообщает региональное издание 29.ru, федеральный чиновник остался недоволен тем, насколько активно прививается от инфекции население области.

Согласно официальным данным, в регионе с населением 1,12 млн человек сделали себе один укол от коронавируса более 115 тысяч человек, а полный цикл вакцинации прошли более 136 тысяч человек.

Со своей стороны, Гуцан привел "коронавирусную" статистику по всему вверенному ему округу, констатировав, что в настоящее время болеет около 30 тысяч жителей и что пока прививается малое для создания коллективного иммунитета число граждан.