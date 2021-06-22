После сбоя на второй ветке петербургского метро полностью восстановили движение

Вышедший из строя кабель, приведший к эвакуации более трехсот пассажиров между станциями "Парнас" и "Прспект Просвещения", сумели починить при помощи специалистов из МЧС, сообщает пресс-лужба петербургской подземки. Поезда ходят по "синей" ветке в обычном режиме, с привычными интервалами. Открыты на вход и выход все станции.

Отметим, что вечером 22 июня закрывались все станции "синей" ветки от "Парнаса" до "Удельной" включительно, пассажиры электрички более часа провели в тоннеле между станциями, в котором случилась поломка. На место событий выехали начальник метрополитена Евгений Козин, профильный вице-губернатор Максим Соколов и председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

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