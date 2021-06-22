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21:16

Нежелательное образование

Факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета прекратит сотрудничество с американским Бард-колледжем из-за признания последнего нежелательной организацией на территории России. По мнению прокуратуры, вуз США "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" России. Почему Бард-колледж признали нежелательным и что ждет студентов факультета свободных искусств - в материале ЗАКС.Ру.

фото: pixabay

Сотрудничество Бард-колледжа и СПбГУ началось еще в 1990 году. В результате совместной работы вузы создали "первый в России факультет, основанный на принципах либерального образования", сказано на сайте самого факультета свободных искусств и наук.  Выпускники программы получали дипломы СПбГУ и Бард-колледжа, если последний признавал результаты обучения студентов.

Американское и российское учебные заведения планировали, что факультет отделится от петербургского вуза и перерастет в самостоятельный университет. Изначально предполагалось, что отделение пройдет в августе 2021 года, но в апреле декан факультета и глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил о переносе планов на несколько месяцев. По его словам, правительственные юристы посчитали необходимым заранее сообщать абитуриентам об изменении факультета на вуз. Уже тогда было известно о просьбе Координационного совета НКО России проверить Бард-колледж на сотрудничество с нежелательными организациями, но Кудрин заявил об уверенности в том, что университет все же будет создан, как писали "Ведомости". 

Координационный совет НКО России в марте 2021 года попросил прокуратуру, администрацию президента страны и Совет Федерации проверить создание Университета свободных искусств и наук. Председатель координационного совета НКО Антон Цветков предположил, что вуз может быть аффилирован с иностранными некоммерческими организациями, которые подконтрольны Джорджу Соросу. В обращении российская организация отметила, что одним из главных заинтересованных лиц в создании Университета является ректор глобальной сети университетов "Открытое общество" и автор программы "Искусства и гуманитарные науки" в Бард-колледже Леон Ботштейн. Он же присутствовал на вручении дипломов выпускников факультета, сообщили в Координационном совете НКО России.

"Л.Ботштейн является близким соратником американского финансиста, создателя всемирной сети организаций "Фонд Сороса" Джорджа Сороса. Так, "Бард-колледж" выступает постоянным бенефициаром премий и субсидий от Дж.Сороса. Например, в 2011 г. "Бард-колледж" получил премию от "Фонда Сороса" и фонда "Открытое общество" (учредитель Дж.Сорос) в размере 60 млн долларов США в знак признания заслуг колледжа в создании факультета "Свободных искусств и наук" и учреждения двойного диплома с СПбГУ. В 2015 г. фонды "Открытое общество" ("Open Society") и "Открытое общество фонд содействия" ("OSI Assistant"), созданные Дж.Соросом, по решению Генпрокуратуры РФ признаны нежелательными на территории РФ, как представляющие угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", - написали в обращении представители российской организации (орфография и пунктуация сохранены). 

Они попросили признать Бард-колледж нежелательной организацией на территории России. По мнению заявителей, вуз якобы может представлять "угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства". 

Руководство СПбГУ озаботилось складывающейся ситуацией и направило в Бард-колледж свое обращение с просьбой подтвердить или опровергнуть получение денег от нежелательных в России организаций, как писал "Интерфакс".   После ректорского совещания 17 мая СПбГУ сообщил, что в ответе их американского партнера "необходимой информации не содержалось". 

Руководство петербургского вуза попросило Генпрокуратуру "дать оценку возможности продолжения сотрудничества факультета свободных искусств и наук СПбГУ с Бард-колледжем (США) с точки зрения законодательства Российской Федерации". Пока официально об ответе прокуратуры не сообщалось.

Сама же Генпрокуратура 21 июня решила признать Бард-колледж нежелательной организацией на территории России. По мнению ведомства, деятельность вуза "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".  

Пресс-секретарь главы Счетной палаты и декана Факультета свободных искусств и наук Алексея Кудрина Денис Есаулов заявил "Дождю", что сотрудничество с Бард-колледжем будет прекращено. Соглашение СПбГУ с американским вузом должно быть расторгнуто, добавил Есаулов. Он уточнил, что создание нового университета на базе факультета продолжится. 

Какими последствия признания нежелательным Бард-колледжа могут быть для студентов факультета, руководство вуза пока учащимся не пояснило, сообщает Telegram-канал "Ротонда".  В группе факультета в социальной сети "ВКонтакте" администрация сообщества в начале июня пояснила, что пока все продолжат обучаться на базе СПбГУ. Когда произойдет реорганизация - неизвестно, написала администрация группы:

"Будет ли он выделен в отдельный вуз и, если да, то когда, сейчас сказать сложно - идут переговоры и выработка решений".

photo_2021-06-22_20-34-54.jpg (20 KB)Профессор одной из кафедр Факультета свободных искусств и наук Валерий Дымшиц считает, что сотрудничество с Бард-колледжем позволяло российским студентам регулярно ездить по обмену на семестр в американские вузы и наоборот. Теперь придется выстраивать новую систему по обмену студентами, считает профессор. По его мнению, на это потребуется много времени и сил, что наносит большой вред системе международных обменов студентами.

"Усилиями Барда была создана полезная школа. Признание университета нежелательной организацией — проявление неблагодарности, на мой взгляд. За огромное вложение в российское образование, российскую культурную жизнь люди получают обидный отказ. Это этически неприемлемо. Несчастный случай на пустом месте", - цитирует Дымшица "Росбалт".  

Санкт-Петербургский государственный университет официально пока никак не прокомментировал признание их партнера Бард-колледжа нежелательной организацией. На момент публикации материала Минюст не внес вуз США в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. 

Старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук в разговоре с ЗАКС.Ру напомнил, что признание Бард-колледжа нежелательной организацией означает, что все сотрудничавшие с ним организации или люди, в том числе студенты, должны прекратить взаимодействие с вузом. Иначе им могут вменить нарушение закона об осуществлении деятельности нежелательной в России организации, считает юрист.

- С момента внесения в реестр, появляется, публичная информация и любые граждане России не могут сотрудничать с организацией, которая признана нежелательной. То есть они должны разорвать трудовые отношения, не получать никаких денежных средств. Если этот запрет будет нарушен, то, соответственно, гражданам грозят санкции сначала административные, потом, если привлечение к административной ответственности будет неоднократное, то вплоть до уголовной ответственности. Мы такие случаи знаем, - заявил Передрук.

Он отметил, что сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект о запрете россиянам сотрудничать с нежелательными организациями за рубежом. Пока он не принят, студентам из России, учащимся в США по программе Бард-колледжа, не грозит никакое преследование, считает юрист. 

 

*Фонд Сороса ("Открытое общество" ("Open Society") и "Открытое общество фонд содействия" ("OSI Assistant") признаны нежелательными организациями в России

* НПО "Бард-колледж" признан нежелательной организацией в России

София Саттарова

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